Trivelle: Cingolani definisce il Pitesai entro il 30 settembre

Roberto Cingolani, Ministro della Transizione ecologica, dichiara che entro il prossimo 30 settembre definirà il Pitesai entro i termini di legge per quanto riguarda le Trivelle. Il piano delle Trivelle rimedia al pasticcio degli ex ministri? Il ministro Cingolani dichiara in videoconferenza: "È intenzione del ministero della Transizione ecologica definire il Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenible delle aree idonee, la mappa delle aree in Italia dove si possono cercare ed estrarre idrocarburi) entro i termini di legge del prossimo 30 settembre". L'obiettivo del ministero è assicurare "la collaborazione delle amministrazioni regionali" e individuare "un quadro definito da sottoporre a Vas delle aree ove è consentita l'attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi".

