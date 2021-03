Taranto, la droga era nascosta in un peluche e in un calzino: 2 arresti in poche ore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Due arresti in poche ore in due distinte operazioni antidroga del personale della Squadra Mobile di Taranto. Un pusher di 38 anni, già conosciuto per la sua attività di spaccio, da qualche giorno era ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dueinore in due distinte operazioni antidel personale della Squadra Mobile di. Un pusher di 38 anni, già conosciuto per la sua attività di spaccio, da qualche giorno era ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Taranto, la droga era nascosta in un peluche e in un calzino: 2 arresti in poche ore - NoiNotizie : In treno con mezzo chilo di droga: 29enne residente a Martina Franca (#Taranto) arrestato ad #Ancona dai… - Controcultura1 : Refurtiva recuperata Sempre alta l’attenzione dei Falchi della Squadra Mobile nella lotta allo spaccio di sostanze… - _COSMOPOLIS_ : Droga e refurtiva nascosta in casa: arrestato 34enne #9marzo #taranto #attualità #cosmopolis_media… - infoitinterno : Taranto: Ritrovati in un box esplosivo e armi e droga -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto droga Taranto, la droga era nascosta in un peluche e in un calzino: 2 arresti in poche ore Due arresti in poche ore in due distinte operazioni antidroga del personale della Squadra Mobile di Taranto. Un pusher di 38 anni, già conosciuto per la sua attività di spaccio, da qualche giorno era sotto osservazione per una frenetica attività di spaccio in Piazza Messapia. Nell'intero arco della ...

Morto Modeo, il boss dei boss nella Taranto a mano armata Un cognome pesante: Modeo. E una saga familiare che a Taranto evoca anni bui. Contese risolte a colpi di kalashnikov. Una guerra che contò 169 omicidi tra ... la scalata ai santuari della droga, il ...

Taranto, la droga era nascosta in un peluche e in un calzino: 2 arresti in poche ore La Gazzetta del Mezzogiorno Taranto, la droga era nascosta in un peluche e in un calzino: 2 arresti in poche ore Due arresti in poche ore in due distinte operazioni antidroga del personale della Squadra Mobile di Taranto. Un pusher di 38 anni, già conosciuto per la sua attività di spaccio, da qualche giorno era ...

Taranto, morto il boss Riccardo Modeo All’alba di stamattina è deceduto il boss tarantino Riccardo Modeo, di 63 anni, storico boss della mala tarantina, condannato a 4 ergastoli. Affetto da un male incurabile, dopo aver trascorso 30 anni ...

Due arresti in poche ore in due distinte operazioni antidroga del personale della Squadra Mobile di. Un pusher di 38 anni, già conosciuto per la sua attività di spaccio, da qualche giorno era sotto osservazione per una frenetica attività di spaccio in Piazza Messapia. Nell'intero arco della ...Un cognome pesante: Modeo. E una saga familiare che aevoca anni bui. Contese risolte a colpi di kalashnikov. Una guerra che contò 169 omicidi tra ... la scalata ai santuari della, il ...Due arresti in poche ore in due distinte operazioni antidroga del personale della Squadra Mobile di Taranto. Un pusher di 38 anni, già conosciuto per la sua attività di spaccio, da qualche giorno era ...All’alba di stamattina è deceduto il boss tarantino Riccardo Modeo, di 63 anni, storico boss della mala tarantina, condannato a 4 ergastoli. Affetto da un male incurabile, dopo aver trascorso 30 anni ...