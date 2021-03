Spettacolo, Bauli in Piazza il 17 aprile a Roma. (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sabato 17 aprile 2021, in Piazza del Popolo a Roma, si svolgerà la seconda manifestazione nazionale di Bauli In Piazza , il movimento nato con lo schieramento di 500 Bauli davanti al Duomo di Milano, ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sabato 172021, indel Popolo a, si svolgerà la seconda manifestazione nazionale diIn, il movimento nato con lo schieramento di 500davanti al Duomo di Milano, ...

Advertising

Gazzettadmilano : Spettacolo, Bauli in Piazza il 17 aprile a Roma. - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Sabato 17 aprile, in Piazza del Popolo a #Roma, si svolgerà la seconda manifestazione nazionale del movimento del settor… - DimezzatiS : RT @ultimenotizie: Sabato 17 aprile, in Piazza del Popolo a #Roma, si svolgerà la seconda manifestazione nazionale del movimento del settor… - Notiziedi_it : Bauli in piazza, ad aprile nuova manifestazione del settore spettacolo - fisco24_info : Dopo Milano 'Bauli in piazza' a Roma il 17 aprile: Nuova manifestazione nazionale del settore spettacolo ed eventi -