Serie C, Avellino-Potenza 3-1: match in discesa per gli irpini, i lucani timbrano il cartellino. Risultati e classifica

Tris dell'Avellino contro il Potenza. I biancoverdi hanno superato per 3-1 i lucani nel match del "Partenio-Lombardi" al termine di una gara tutta in discesa per la compagine irpina. Il gol del vantaggio dell'Avellino è firmato al 34' da Tito, i padroni di casa siglano la rete del momentaneo 2-0 con il gol messo a segno al 48' da Maniero. Al 68' arriva anche il terzo sigillo per gli irpini che segnano il terzo gol con il palermitano Sonny D'Angelo. I lucani però non ci stanno a chiudere la gara senza timbrare almeno il cartellino ed al 75' mettono a segno la rete del 3-1 con Volpe. Con questa vittoria, l'Avellino accorcia il distacco sulla capolista Ternana a -9, ma la squadra di Lucarelli deve ancora recuperare due ...

