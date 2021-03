Scomparso da Napoli, ritrovato suicida in un casolare (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un uomo di 50 anni, Scomparso da Napoli, è stato purtroppo ritrovato senza vita in un casolare del casertano. I famigliari ne avevano segnalato la scomparsa qualche giorno fa, poi nella tarda serata di ieri la tragica scoperta. L’uomo è stato trovato all’interno di un casolare abbandonato, impiccato ad una trave. Sul corpo nessun segno di violenza o colluttazione, cosa che quindi fa categoricamente escludere il fatto che possa essersi trattato di un suicidio simulato da parte di terzi. La salma è già stata restituita ai famigliari che ne potranno presto celebrare le esequie. Al momento non si conoscono le ragioni dietro a tale gesto estremo, ma purtroppo, come già noto, la forte crisi causata dalla pandemia ha aumentato esponenzialmente il numero di suicidi. L'articolo proviene da ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un uomo di 50 anni,da, è stato purtropposenza vita in undel casertano. I famigliari ne avevano segnalato la scomparsa qualche giorno fa, poi nella tarda serata di ieri la tragica scoperta. L’uomo è stato trovato all’interno di unabbandonato, impiccato ad una trave. Sul corpo nessun segno di violenza o colluttazione, cosa che quindi fa categoricamente escludere il fatto che possa essersi trattato di un suicidio simulato da parte di terzi. La salma è già stata restituita ai famigliari che ne potranno presto celebrare le esequie. Al momento non si conoscono le ragioni dietro a tale gesto estremo, ma purtroppo, come già noto, la forte crisi causata dalla pandemia ha aumentato esponenzialmente il numero di suicidi. L'articolo proviene da ...

