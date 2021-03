Sampdoria | evidenziata una positività nello staff tecnico | gruppo squadra in isolamento

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Allerta in casaa causa dell’esito dei “referti del tampone naso-faringeo eseguito nella giornata odierna ad un componente dellofacente parte del ‘’” che “hanno evidenziatoal Coronavirus-COVID-19“. Lo si legge in una nota del club blucerchiato: “In ossequio alla normativa e al protocollo vigenti, il ‘’ è stato posto infiduciario. Nella mattinata di domani, giovedì 18 marzo, sarà eseguito un nuovo ciclo di tamponi a tutti i componenti del ‘’ al fine di ottenere i relativi risultati per l’inizio dell’allenamento così come previsto dal vigente protocollo. La società informa inoltre di aver dato comunicazione di ...

Evidenziata una positività nello staff tecnico della Sampdoria, gruppo squadra in isolamento: lo rende noto la società con un comunicato ...
GENOVA - Un positivo nello staff tecnico della Sampdoria, squadra in isolamento e avvio del protocollo di sicurezza. "I referti del tampone naso-faringeo eseguito nella giornata odierna ad un componen ...