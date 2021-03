**Roma: Sala, 'auspico sintesi Pd-Calenda, bisogna farlo'** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "A Roma auspico che si trovi una sintesi tra Carlo Calenda e il Pd, lasciarla alla destra non mi sembra il caso. bisogna farlo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un dialogo con Calenda organizzato da Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "A Romache si trovi unatra Carloe il Pd, lasciarla alla destra non mi sembra il caso.". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, durante un dialogo conorganizzato da Azione.

