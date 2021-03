Recovery | Durigon “Sulle cartelle esattoriali convergenza positiva”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Tutta la Commissione finanze della Camera ha votato come elemento principale da inserire anche nelPlan la cancellazione delle. Anche Pd e M5S hanno votato questo punto, sono contento di questo”. Lo ha detto Claudio, sottosegretario all’Economia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress,

La proposta è stata richiesta direttamente dal Ministro dell'Economia Claudio facente ...dal Governo Conte potrebbe infatti dover essere cancellato per l'arrivo degli aiuti del plan. ...LE ULTIME NOTIZIE News Ponte Messina, superati i nodi tecnici: il rilancia il progetto 15 ... Read More Economia Fisco, sottosegretario: 'Estinguere 60 mln di cartelle' 15 Marzo 2021 ...
ROMA (ITALPRESS) - "Tutta la Commissione finanze della Camera ha votato come elemento principale da inserire anche nel Recovery Plan la cancellazione delle ...