Quelli che saltano la fila

(Di mercoledì 17 marzo 2021) A dare il «buon esempio» è stato il governatore campano Vincenzo De Luca, vaccinato tra i primissimi lo scorso 27 dicembre. E con lui molti politici - in modo bipartisan - fanno valere il loro ruolo senza aspettare il proprio turno. Ma la caccia alla «corsia preferenziale» si sta diffondendo da Nord a Sud. Come dimostra l'episodio delle prenotazioni facili in Toscana. «Altro». La parola è in basso a destra sulla schermata del computer, solitaria e apparentemente inutile, arriva dopo le 24 categorie professionali della Scuola nella piattaforma online della Regione Toscana. «Altro», niente di più generico e abbandonato. Ma basta un touch per accedere al privilegio; è attraverso questa botola digitale che un migliaio di persone si è fatto vaccinare senza averne diritto. Entrando in una variante Covid molto italiana e molto contagiosa, quella dei furbetti del vaccino. È il fenomeno del ...