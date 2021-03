Problemi Iliad il 17 marzo: non funziona rete e altre anomalie (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ci sono serissimi Problemi Iliad in questo mercoledì 17 marzo. L’operatore mobile è alle prese con un vero e proprio disservizio nazionale da almeno un’ora, subito dopo l’orario di pranzo. Gli errori principali riguarderebbero i servizi di rete ma, per il momento, non le chiamate. Attraverso il servizio Downdetector, osserviamo la curva di Problemi Iliad di questa giornata. Subito dopo le 14 c’è stata una prima impennata di anomalie con i servizi principali dell’operatore. In particolar modo, i Problemi Iliad riguarderebbero la connessione di rete, del tutto assente per un gran numero di utenti o nella migliore delle ipotesi, ballerina e ad intermittenza. Non si tratterebbe di difficoltà relative ad una particolare ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ci sono serissimiin questo mercoledì 17. L’operatore mobile è alle prese con un vero e proprio disservizio nazionale da almeno un’ora, subito dopo l’orario di pranzo. Gli errori principali riguarderebbero i servizi dima, per il momento, non le chiamate. Attraverso il servizio Downdetector, osserviamo la curva didi questa giornata. Subito dopo le 14 c’è stata una prima impennata dicon i servizi principali dell’operatore. In particolar modo, iriguarderebbero la connessione di, del tutto assente per un gran numero di utenti o nella migliore delle ipotesi, ballerina e ad intermittenza. Non si tratterebbe di difficoltà relative ad una particolare ...

