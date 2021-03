Prince of Persia Remake | Obiettivi e Trofei in italiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Inizialmente previsto per la fine di Gennaio 2021 e successivamente rimandato a Marzo 2021,ofè ora atteso nel corso dell’anno, tuttavia quest’oggi possiamo condividere con voi già la lista completa deglisbloccabili in, da noi tradotti. GlideldiofSe giocherete il gioco su PC, Xbox One o PS4 potrete sbloccare i seguenti: Ottieni tutti iSconfiggi tuo padre Sopravvivi alla battaglia sull’elevatore Uccidi il Vizier Bevi mentre combatti Stordisci 4 nemici in una volta Sconfiggi 15 nemici di seguito senza subire danni Bevi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prince Persia

Everyeye Videogiochi

Manhattan Missions Da non confondersi con The Manhattan Project , TMNT: The Manhattan Missions è un gioco d'azione esclusivo per PC, modellato sullo stile della serieof. The ......00 ( 9,99 ) Far Cry 3 - 6,00 ( 19,99 ) Rayman Origins - 3,00 ( 9,99 ) Rayman Legends - 5,00 ( 19,99 ) Rayman 3 Hoodlum Havoc - 1,35 ( 5,39 )ofSpirito Guerriero - 2,00 (...Inizialmente previsto per la fine di Gennaio 2021 e successivamente rimandato a Marzo 2021, Prince of Persia Remake è ora atteso nel corso dell’anno, tuttavia quest’oggi possiamo condividere con voi ...Prince of Persia Remake torna a far parlare di se dopo ben 2 rinvii, questa volta con la lista completa e ufficiale dei Trofei e Obiettivi, che vi riporto a seguire da me tradotti in italiano.