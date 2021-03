Presto scopriremo quanto sia dannoso l’attuale sistema economico dominato dal neoliberismo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il contagio da coronavirus continua nella sua impennata e i dati finora raccolti non promettono nulla di buono. In più è arrivata la cattiva notizia della sospensione precauzionale e temporanea della somministrazione di AstraZeneca, dopo i decessi sospetti avvenuti dopo l’assunzione di questo tipo di vaccino. Questo evento ha praticamente bloccato il piano di accelerazione delle immunizzazioni vaccinali preparato dal governo Draghi. Ma c’è ancora un altro effetto fortemente negativo: l’incidenza che questo avvenimento ha avuto ed ha sull’immaginario collettivo. Come ben sanno i giuristi, l’affermazione dell’ordine giuridico funziona più sulla “bona fides”, cioè sulla fiducia, che non sull’applicazione della forza, alla quale, in ultima analisi, il diritto ricorre. Ora è proprio questo dato essenziale della fiducia che è stata scossa in tutta Europa. E questo dato, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il contagio da coronavirus continua nella sua impennata e i dati finora raccolti non promettono nulla di buono. In più è arrivata la cattiva notizia della sospensione precauzionale e temporanea della somministrazione di AstraZeneca, dopo i decessi sospetti avvenuti dopo l’assunzione di questo tipo di vaccino. Questo evento ha praticamente bloccato il piano di accelerazione delle immunizzazioni vaccinali preparato dal governo Draghi. Ma c’è ancora un altro effetto fortemente negativo: l’incidenza che questo avvenimento ha avuto ed ha sull’immaginario collettivo. Come ben sanno i giuristi, l’affermazione dell’ordine giuridico funziona più sulla “bona fides”, cioè sulla fiducia, che non sull’applicazione della forza, alla quale, in ultima analisi, il diritto ricorre. Ora è proprio questo dato essenziale della fiducia che è stata scossa in tutta Europa. E questo dato, per ...

