Post Covid, la famiglia all'esame dell'Isee: "Serve sforzo comune per trovare risposte" (Di mercoledì 17 marzo 2021) IL Caf della Cisl di Bergamo raccoglie oltre il 40% del totale delle dichiarazioni Isee della provincia: è quindi un osservatorio privilegiato per l'analisi di bisogni e richieste delle famiglie bergamasche. Nella rendicontazione del 2020 si concretizzano gli elementi che l'esplodere della pandemia aveva già fatto intravedere all'avvio della stagione fiscale. Innanzitutto, il numero delle domande è aumentato di oltre il 20% sul 2019, dal momento che l'emergenza Covid ha messo sul piatto numerosi bonus per i quali era richiesta la certificazione della situazione economica della famiglia. Con il peggiorare della situazione economica, per tante famiglie l'Isee potrebbe diventare decisivo. Quasi la metà delle pratiche, infatti, riguarda cittadini con fascia di reddito inferiore ai 9360 euro, quindi in piena "zona povertà". Nel conto finale, comunque, la ...

