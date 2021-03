Mina Settembre 2, Serena Rossi: “Parlerò un dialetto che non è il mio”. E rivela: “Prima girerò un’altra fiction” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSerena Rossi è al lavoro tra prove, riunioni, shooting e sedute di trucco. Neanche il tempo di godersi il successo della fiction ‘Mina Settembre‘, terMinata lo scorso 14 febbraio con oltre 6 milioni e mezzo di spettatori di media ogni sera, eccola che appare ancora su Rai1 con ‘Canzone Segreta’, stavolta non in veste di attrice, ma in quella di conduttrice. Ma tra una canzone e l’altra l’artista napoletana svela che sta già pensando alla seconda stagione della serie tv amatissima dal pubblico che la vede protagonista: “La Prima ha avuto un finale aperto e, per rispetto del pubblico, molte storie devono essere risolte. Gli sceneggiatori stanno già scrivendo. Comunque, Prima girerò un’altra serie per la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoè al lavoro tra prove, riunioni, shooting e sedute di trucco. Neanche il tempo di godersi il successo della fiction ‘‘, terta lo scorso 14 febbraio con oltre 6 milioni e mezzo di spettatori di media ogni sera, eccola che appare ancora su Rai1 con ‘Canzone Segreta’, stavolta non in veste di attrice, ma in quella di conduttrice. Ma tra una canzone e l’altra l’artista napoletana svela che sta già pensando alla seconda stagione della serie tv amatissima dal pubblico che la vede protagonista: “Laha avuto un finale aperto e, per rispetto del pubblico, molte storie devono essere risolte. Gli sceneggiatori stanno già scrivendo. Comunque,serie per la ...

Advertising

anteprima24 : ** Mina Settembre 2, Serena Rossi: 'Parlerò un dialetto che non è il mio'. E rivela: 'Prima girerò un'altra… - MauroFabbri1 : @janavel7 Mina Settembre la metterei un po' più in alto. Aggiungerei nei primi posti anche i Bastardi di Pizzofalcone. - janavel7 : Mia personale classifica delle serie gialle in TV. 1. Imma Tataranni sostituito procuratore. 2. Rocco Schiavone .… - annaconte81 : Napoli con Mina Settembre Bari con Lolita Lobosco #Makari con Saverio lo scrittore Il sud da sfondo a tante stori… - Silvia_Mio86 : RT @fraversion: Chiara Lubich, Che Dio ci aiuti 6, Mina Settembre, Ricciardi, Lolita Lobosco, Montalbano, La Bambina che non voleva cantare… -