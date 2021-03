Mattarella per l’anniversario dell’Unità d’Italia: «Nel distanziamento imposto dalla pandemia ci siamo ritrovati più vicini» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sergio Mattarella, in occasione del 160° anniversario dell’Unità d’Italia, della Costituzione, dell’inno e della Bandiera, ha elogiato il nostro Paese, messo in ginocchio dalla pandemia del Coronavirus che, nonostante 100 mila morti e tutte le difficoltà che è stato chiamato ad affrontare, ha dimostrato grande unità: «L’Italia, colpita duramente dall’emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi». Leggi anche: Coronavirus, Sergio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sergio, in occasione del 160° anniversario, della Costituzione, dell’inno e della Bandiera, ha elogiato il nostro Paese, messo in ginocchiodel Coronavirus che, nonostante 100 mila morti e tutte le difficoltà che è stato chiamato ad affrontare, ha dimostrato grande unità: «L’Italia, colpita duramente dall’emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Neldalle misure di contenimento dellacipiùe consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi». Leggi anche: Coronavirus, Sergio ...

