“La casa non è pulita”, massacra di botte la moglie davanti ai figli (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lamentava la mancata pulizia della casa così, nel giorno di San Valentino, ha aggredito e picchiato con calci e pugni la moglie davanti a due dei tre figli della coppia. Una violenza inaudita che ha provocato alla donna lesione guaribile in 15 giorni e che l’ha spinta a denunciare tutto alle forze dell’ordine, raccontando il calvario che stava vivendo da oltre 20 anni, a partire dal 1999 quando, pur essendo in stato di gravidanza, veniva picchiata circa 3-4 volte al giorno. Denuncia che ha portato nel pomeriggio del 16 marzo i Carabinieri della Stazione di Barra a dare esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta del Pubblico Ministero nei confronti di G.C., 43enne pluripregiudicato residente nel quartiere di Barra, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lamentava la mancata pulizia dellacosì, nel giorno di San Valentino, ha aggredito e picchiato con calci e pugni laa due dei tredella coppia. Una violenza inaudita che ha provocato alla donna lesione guaribile in 15 giorni e che l’ha spinta a denunciare tutto alle forze dell’ordine, raccontando il calvario che stava vivendo da oltre 20 anni, a partire dal 1999 quando, pur essendo in stato di gravidanza, veniva picchiata circa 3-4 volte al giorno. Denuncia che ha portato nel pomeriggio del 16 marzo i Carabinieri della Stazione di Barra a dare esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta del Pubblico Ministero nei confronti di G.C., 43enne pluripregiudicato residente nel quartiere di Barra, ...

