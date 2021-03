Inter, Handanovic positivo al Covid-19. Il comunicato (Di mercoledì 17 marzo 2021) Samir Handanovic positivo al Covid-19: ecco seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito dell’Inter pochi minuti fa: “FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Samiral-19: ecco seguito ilufficiale apparso sul sito dell’pochi minuti fa: “FCnazionale Milano comunica che Samirè risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

