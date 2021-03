Giappone | export in calo a febbraio Pesa domanda debole da Cina e USA

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – La bilancia commerciale deltorna in positivo a. Secondo il Ministero delle Finanze del(MOF), il saldo commerciale ha registrato un avanzo di 217,4 miliardi di yen. Il dato si confronta con il deficit di circa 323,9 miliardi di yen di gennaio, mentre a2020 si era registrato un disavanzo di 1.113 miliardi. Le attese del mercato indicavano un avanzo più ampio di 420 miliardi di yen. In termini di volumi, l’segnala untendenziale del 4,5% a 6.038 miliardi di yen, peggio delle attese (-0,8%), mentre le importazioni hanno registrato un aumento dell’11,8% a 5.820 miliardi di yen, appena inferiore al consensus (+11,9%). Le esportazioni verso lasono aumentate del 3,4%, trainate da apparecchiature per la ...

Advertising

Giosca3Giovanna : RT @ispionline: #Vaccino anti-Covid: USA e Giappone pronti a finanziare 1 mld di dosi distribuite dall'Australia nel sud-est asiatico. Ma l… - aletommasi3 : RT @ispionline: #Vaccino anti-Covid: USA e Giappone pronti a finanziare 1 mld di dosi distribuite dall'Australia nel sud-est asiatico. Ma l… - NonSoloVeggie : RT @ispionline: #Vaccino anti-Covid: USA e Giappone pronti a finanziare 1 mld di dosi distribuite dall'Australia nel sud-est asiatico. Ma l… - frarocchetti : RT @ispionline: #Vaccino anti-Covid: USA e Giappone pronti a finanziare 1 mld di dosi distribuite dall'Australia nel sud-est asiatico. Ma l… - mokarabika : RT @ispionline: #Vaccino anti-Covid: USA e Giappone pronti a finanziare 1 mld di dosi distribuite dall'Australia nel sud-est asiatico. Ma l… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone export

ilmessaggero.it

Secondo il Ministero delle Finanze del(MOF), il saldo commerciale ha registrato un avanzo ... In termini di volumi, l'segnala un calo tendenziale del 4,5% a 6.038 miliardi di yen, ...Tra i Paesi più rilevanti per l'in testa si segnala la Francia con il 26,1% del mercato, ...1%), la Svizzera (5,7%), l' Austria (2,2%) e in misura inferiore Brasile , Canada ,, Regno ...La bilancia commerciale del Giappone torna in positivo a febbraio. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale ...La lignite, una qualità di carbone più economica, potrebbe permettere di produrre idrogeno a basso prezzo, stoccando poi la CO2 generata.