Fabrizio Corona, nuovi guai per il Re dei paparazzi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Da non crederci, non c'è pace per Fabrizio Corona. (ANSA) - MILANO, 17 MAR - In Procura a Brescia arriverà a breve una denuncia per minacce dopo le frasi che Fabrizio Corona ha rivolto contro i giudici milanesi, e in particolare contro il sostituto pg Antonio Lamanna e il magistrato della Sorveglianza Marina Corti, quando ha saputo giovedì scorso di dover tornare in carcere perché il collegio della Sorveglianza di Milano, presieduto da Corti, anche su richiesta del pg Lamanna gli ha revocato il differimento pena in detenzione domiciliare per una serie di violazioni delle prescrizioni. A quanto si è saputo, il magistrato della Procura generale, dopo una breve valutazione degli atti, sporgerà querela per minacce e la denuncia arriverà ai pm bresciani, competente sui reati commessi nei confronti dei magistrati ...

