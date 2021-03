Combinata nordica | i convocati dell’Italia per l’ultima tappa a Klingenthal Due giovani assieme a Costa e Kostner

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Va a concludersi la Coppa del Mondo di. Ultimain quel di(Germania) che avrà in programma due Gundersen sabato 20 (ore 11.00 e 14.45) e domenica 21 marzo (alla stessa ora) dal trampolino HS140. Va a decretarsi la classifica per la sfera di cristallo con il norvegese Jarl Magnus Riiber pronto a confermarsi. Quattro gli italiani al via: oltre a Samueled Aaron, spazio anche a due ragazzi che si sono ben distinti nelle categorieli come Domenico Mariotti e Jacopo Bortolas. Assente invece Alessandro Pittin. Foto: Lapresse

È responsabile del settore salto eper il Comitato Trentino FISI ed ha ricoperto il medesimo ruolo in sede nazionale. All'attivo vede l'organizzazione di oltre 350 eventi ..."I delegati - aggiungono - hanno preso visione degli impianti e delle piste, candidate a 10 giorni di gare con tre specialita: Sci di fondo, Biathlon e Trampolini per la. L'evento, ...Va a concludersi la Coppa del Mondo di combinata nordica. Ultima tappa in quel di Klingenthal (Germania) che avrà in programma due Gundersen sabato 20 (ore 11.00 e 14.45) e domenica 21 marzo (alla ste ...Doppia Gundersen tra sabato e domenica, con Riiber ad un passo dalla seconda sfera di cristallo. In casa Italia ci saranno Kostner, Costa, Mariotti e Bortolas.