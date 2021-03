Ceppaloni | discarica abusiva in fiamme | ‘Cittadinanza Attiva’ attacca il Comune Video

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Ci si aspettava una risposta dalle istituzioni locali per la bonifica delle due discariche a cielo aperto neldi, guidato dal sindaco Ettore De Blasio, ma, ancora una volta, l’inciviltà delle persone ha preceduto quello che doveva essere l’intervento dell’Ente. Una delle due discariche (che vi abbiamo mostrato circa un mese fa – Leggi qui), precisamente quella situata nella via che collega la Strada Provinciale nella frazione di Beltiglio con Contrada Rotola sempre nel territorio comunale di, è andata a fuoco. Chi ha appiccato l’incendio, durante la scorsa notte, lo ha fatto in maniera indisturbata e nella piena consapevolezza di non essere scoperto perché, in quella zona, non ci sono impianti disorveglianza. Dura la ...