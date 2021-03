Castro e Fonseca pre Shakhtar-Roma (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giovedì 18 marzo 2021 alle 18.55 all’Olimpico di Kiev lo Shakhtar-Donetsk ospiterà la Roma per la gara di ritorno degli ottavi di Europa League. Luis Castro e Paulo Fonseca sono intervenuti in conferenza pre Shakhtar-Roma per presentare la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto Castro? Il tecnico degli ucraini ha presentato così l’impegno europeo contro i giallorossi, dopo il 3 a 0 subito nella gara di andata: “Ogni allenatore compreso me può sentire pressione da se stesso, soprattutto. Prendendomi il ruolo accetto le mie responsabilità. Ogni pressione inizia da me stesso, non da fuori. So che la partita sarà difficile, ma il calcio è il mondo delle opportunità, e credo abbiamo i mezzi per sfruttarle“. Domani può esserci qualche sorpresa? “Tutti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giovedì 18 marzo 2021 alle 18.55 all’Olimpico di Kiev lo-Donetsk ospiterà laper la gara di ritorno degli ottavi di Europa League. Luise Paulosono intervenuti in conferenza preper presentare la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Il tecnico degli ucraini ha presentato così l’impegno europeo contro i giallorossi, dopo il 3 a 0 subito nella gara di andata: “Ogni allenatore compreso me può sentire pressione da se stesso, soprattutto. Prendendomi il ruolo accetto le mie responsabilità. Ogni pressione inizia da me stesso, non da fuori. So che la partita sarà difficile, ma il calcio è il mondo delle opportunità, e credo abbiamo i mezzi per sfruttarle“. Domani può esserci qualche sorpresa? “Tutti ...

Advertising

PagineRomaniste : #Fonseca: '#Castro? Siamo amici. Siamo stati insieme dopo la partita a Roma, ma in campo saremo avversari. Ho una g… - ilRomanistaweb : 'Castro è un mio amico, ci stimiamo. Domani questo per 90 minuti non conterà. In campo siamo avversari' ????? #Fonseca #RomaShakhtar - forzaroma : Fonseca: 'Con Castro siamo amici, ma domani saremo avversari. Io ho una grande stima per lui, ma domani per 90 minu… - romanewseu : #Fonseca: 'Con Castro siamo amici, ci stimiamo. Ma in campo siamo avversari' #ASRoma #RomanewsEU #ShakhtarRoma - TuttoASRoma : ROMA-SHAKHTAR Le dichiarazioni post partita di Fonseca, Kumbulla e Castro (VIDEO) -