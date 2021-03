Cartelle esattoriali | cos’è e come funziona  il «maxi condono» | ecco chi ne ha diritto

Advertising

LegaSalvini : Claudio #Durigon: “L'intento del governo è quello di stralciare le cartelle esattoriali fino a 5 mila euro, relativ… - matteosalvinimi : Previste per la prossima settimana importanti misure economiche, la Lega punta a: ??'Pace fiscale' con cancellazion… - matteosalvinimi : Oggi con il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti e il sottosegretario al Mef Durigon, al lavoro su rimborsi,… - VirgilioZanni : RT @ilruttosovrano: Proposta stralcio delle cartelle esattoriali, la Lega ha sempre le idee chiare sull'evasione fiscale: dare del coglione… - andal68 : 61 mln di cartelle esattoriali stralciate per incapacità ad incassare. Uno stato simile è fallito, e gli onesti pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartelle esattoriali

Ma di cosa tratta questo maxi condono fiscale e chi riguarda? In primis, si farebbe riferimento alla cancellazione delledel periodo che intercorre tra il 2000 e il 2015. Non ..."Non serve a nulla sospendere i termini di riscossione dellesenza che vengano congelati gli interessi". C'è chi ha dovuto chiudere l'attività, come una barista che aveva il ...(ANSA) – TORINO, 17 MAR – "Siamo condannati a morte certa". È il grido di dolore delle partite Iva che hanno manifestato a Torino, davanti all’Agenzia delle Entrare. Un’iniziativa organizzata dalle si ...Con il dl Sostegni verrebbero cancellate quelle tra il 2000 e il 2015, con un tetto massimo di 5mila euro. Cgil, Cisl, Uil in coro: "È il momento di combattere l’evasione" ...