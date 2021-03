Bimbo inglese di 3 anni cade in un canale ghiacciato: inutili i tentativi di salvargli la vita (Di mercoledì 17 marzo 2021) La vita del piccolo Dylan Milsom si è spenta improvvisamente e tragicamente ieri sera. Il Bimbo, appena 3 anni, si trovava a spasso con la madre per Newbury – cittadina del Berkshire, Inghilterra – per una passeggiata lungo il canale Kennet & Avon, a pochi passi dal Victoria Park in cui nello stesso momento si trovavano decine di bambini che giocavano. Non è chiaro come il piccolo Dylan si sia avvicinato al canale, né come nel farlo abbia perso l’equilibrio e vi sia finito dentro. Secondo quanto riportato dal Daily Star, la madre – Shelley Nardini – si è accorta un’istante dopo dell’incidente e senza pensarci un attimo si è tuffata nel corso d’acqua nel tentativo di salvare il figlio. Il piccolo, infatti, non era capace di nuotare e senza il suo intervento sarebbe sicuramente ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ladel piccolo Dylan Milsom si è spenta improvvisamente e tragicamente ieri sera. Il, appena 3, si trovava a spasso con la madre per Newbury – cittadina del Berkshire, Inghilterra – per una passeggiata lungo ilKennet & Avon, a pochi passi dal Victoria Park in cui nello stesso momento si trovavano decine di bambini che giocavano. Non è chiaro come il piccolo Dylan si sia avvicinato al, né come nel farlo abbia perso l’equilibrio e vi sia finito dentro. Secondo quanto riportato dal Daily Star, la madre – Shelley Nardini – si è accorta un’istante dopo dell’incidente e senza pensarci un attimo si è tuffata nel corso d’acqua nel tentativo di salvare il figlio. Il piccolo, infatti, non era capace di nuotare e senza il suo intervento sarebbe sicuramente ...

Advertising

itisdebora : Oggi esaurita come il bimbo a cui faccio ripetizioni che al quinto esercizio di inglese esordisce con: « no Debora… - putalittlelumos : io molto proud del bimbo che seguo che sta ripetendo a microfono spento, anche quando la maestra di inglese chiede… - NanaDogDarling : @jadarf1 @confundustria Conte, Di maio, Renzi parlano un inglese da 4° elementare con la pronuncia di un bimbo di 2… - heartofdarkvnes : Bellissimo questo episodio ?? e sono di nuovo sotto a un treno per Maggie e Gary, quindi di sicuro il bimbo sarà del… - fabio_montaguti : @LiaCeli @Vrum83 Ma se un/a bimbo/a fa lezione di inglese da casa affiancato dalla mamma, è sempre Dad o diventa Mom? -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo inglese L'ultimo Paskaljevi Il bimbo si chiama Mohammed, rifugiato siriano che ha perso i genitori durante il viaggio verso l'...di Londra organizza una retrospettiva integrale dei suoi film e pubblica una monografia in inglese ...

Genitori elicottero chi sono e perché sono dannosi per i figli ...comportamenti dannosi per i figli? Il termine genitori elicottero è stato coniato in lingua inglese,...i pennarelli perché sporcano la casa o evitano la pittura a dito preferendo la pulizia del bimbo e ...

Bimbo inglese di 3 anni cade in un canale ghiacciato: inutili i tentativi di salvargli la vita Periodico Italiano Covid Milano, 886 positivi tra i bimbi «Scuole chiuse: è la coda dei contagi» Con l’esplosione delle varianti, in particolare di quella inglese che colpisce anche le fasce più basse d’età, si è deciso di stringere i protocolli che ora prevedono la quarantena di 14 ...

Covid, ecco in che modo i bimbi neutralizzano il virus alla base della malattia Covid-19 e variante inglese, come proteggersi: i consigli dell'esperto Le indagini di laboratorio hanno evidenziato come il profilo immunologico dei bambini che già dopo una settimana erano riusciti a ...

Ilsi chiama Mohammed, rifugiato siriano che ha perso i genitori durante il viaggio verso l'...di Londra organizza una retrospettiva integrale dei suoi film e pubblica una monografia in......comportamenti dannosi per i figli? Il termine genitori elicottero è stato coniato in lingua,...i pennarelli perché sporcano la casa o evitano la pittura a dito preferendo la pulizia dele ...Con l’esplosione delle varianti, in particolare di quella inglese che colpisce anche le fasce più basse d’età, si è deciso di stringere i protocolli che ora prevedono la quarantena di 14 ...Covid-19 e variante inglese, come proteggersi: i consigli dell'esperto Le indagini di laboratorio hanno evidenziato come il profilo immunologico dei bambini che già dopo una settimana erano riusciti a ...