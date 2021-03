Bertolaso: ‘non mi candiderò a sindaco di Roma’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) ‘Sto facendo il vaccinatore, mi pare che basti e avanzi’, questo sono le parole del consulente della Regione Lombardia ai vaccini Guido Bertolaso. Una risposta secca e convinta anche se a molti politici non convince. Il fatto sta nel suo ruolo molto in vista attualmente. Un ruolo che gli ha fatto guadagnare notevole prestigio agli Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) ‘Sto facendo il vaccinatore, mi pare che basti e avanzi’, questo sono le parole del consulente della Regione Lombardia ai vaccini Guido. Una risposta secca e convinta anche se a molti politici non convince. Il fatto sta nel suo ruolo molto in vista attualmente. Un ruolo che gli ha fatto guadagnare notevole prestigio agli

