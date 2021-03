Bambino di 7 anni con il cuore artificiale riceve il trapianto dopo 525 giorni: l’intervento al Regina Margherita di Torino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Storia a lieto fine all’ospedale Regina Margherita di Torino: dopo 525 giorni attaccato a un cuore artificiale, un Bambino di 7 anni ha avuto il trapianto di cuore grazie a una donazione. Ora sta bene e l’hanno già dimesso. Una storia a lieto fine al Regina Margherita di Torino Svegliarsi dopo 525 giorni senza più il ventricolo artificiale adagiato sull’addome e attaccato alla consolle di comando, la possibilità finalmente di uscire dall’ospedale e iniziare una nuova vita. Il piccolo ha aspettato un cuore nuovo circa un anno e mezzo, dall’8 agosto 2019 al 26 gennaio 2021, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Storia a lieto fine all’ospedaledi525attaccato a un, undi 7ha avuto ildigrazie a una donazione. Ora sta bene e l’hanno già dimesso. Una storia a lieto fine aldiSvegliarsi525senza più il ventricoloadagiato sull’addome e attaccato alla consolle di comando, la possibilità finalmente di uscire dall’ospedale e iniziare una nuova vita. Il piccolo ha aspettato unnuovo circa un anno e mezzo, dall’8 agosto 2019 al 26 gennaio 2021, ...

Advertising

elenabonetti : Ripartono oggi con il voto in Commissione Lavoro al Senato i lavori per l’assegno unico e universale. Andiamo avant… - rubio_chef : Muhammad Abdel Raziq, pischello di 15 anni, è stato ammazzato dai suprematisti ebraici dell’esercito illegale di oc… - MarcoM267 : RT @verok_cal: 'Seguo il calcio da quando sono un bambino e ne sono appassionato, già a 8 anni ne capivo più di molti che lo fanno di mesti… - 75Let1 : RT @Lelle__94: @alegiglio12 @FBiasin Perché Totti è un bambino viziato, che a 41 anni voleva mettere i suoi interessi davanti al bene della… - infoitinterno : Il trapianto dopo un anno e mezzo in ospedale collegato ad un cuore artificiale: la storia di un bambino di 7 anni -