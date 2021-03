AstraZeneca, Ema: 'Rischi inferiori ai benefici': si va verso il via libera (Di mercoledì 17 marzo 2021) 'Il rapporto costi benefici è ancora a favore del vaccino di ', dice ai giornalisti collegati da tutta Europa, la direttrice di Ema, Emer Cooke, irlandese. Cesella con cautela le parole, sa che sta ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021) 'Il rapporto costiè ancora a favore del vaccino di ', dice ai giornalisti collegati da tutta Europa, la direttrice di Ema, Emer Cooke, irlandese. Cesella con cautela le parole, sa che sta ...

pietroraffa : #FLASH# VACCINI, EMA: NO PROVE CHE ASTRAZENECA ABBIA PROVOCATO TROMBOSI - BentivogliMarco : #Ema e #Aifa su quali basi scientifiche hanno predisposto il blocco? il principio di 'precauzione' per avere risch… - nzingaretti : L'Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, deve convocare una riunione immediatamente e lavorare 24 ore su 24, dare… - 4Tchat : RT @Lazzaro1969: L'EMA si è presa 3 giorni per decidere. Aspetta di vedere se qualcuno resuscita. #AstraZeneca #EMA #17marzo - SBerritta : 'La sospensione di AstraZeneca è stata ingiustificata'. Parla ex capo di Ema -