Virat Kohli | record d’èlite al T20I di cricket

(Di martedì 16 marzo 2021)durante il match digiocato dalla sua India contro l’Inghilterra domenica 14 marzo ha raggiunto un traguardo storico. Il capitano della selezione indiana durante la seconda sfida del Twenty20 International () è diventato il primo battitore uomo ad ottenere il. L’atleta è il terzo di sempre a fregiarsi di questo primato, alle spalle delle colleghe Suzie Bates (Nuova Zelanda) e Stefanie Taylor (India occidentale). Suzie Bates ha accumulato 3.301 punti in 119 inning al, mentre Stefanie Taylor è giunta a quota 3.062 punti in 106 inning.invece ha fatto segnare 3.000 punti ed è stato decisivo nel successo in rimonta dell’India sull’Inghilterra. Il giocatore diindiano ha disputato ...