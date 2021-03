Vaccini anti-Covid | dal Biogem di Ariano il kit rapido per verificare l’immunità

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 marzo 2021) Un testperil livello di immunità raggiunto e quindi accertare lo stato deglicorpi in grado di contrastare una possibile infezione da Sars Cov-2. Lo ha messo a punto l’istituto di ricerca ad alta specializzazionediIrpino. E’ uno strumento, gia’ pronto per essere distribuito, che andra’ a supporto della campagna vaccinale in corso. Il lavoro di ricerca, condotto dal laboratorio di Protein Factory diretto da Maria Luisa Nolli, consente di quficare in modo assoluto le immunoglobuline IgG e IgM e rientra nella tipologia dei test inmmunoenzimatici Elisa. Il kit ha una elevata sensibilita’ diagnostica, calcolata nel 93,8% per i campioni raccolti tra gli 8 e i 14 giorni, e per il 100% dopo 21 giorni. Punta a essere uno strumento di supporto alla ...