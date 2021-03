Uomini e Donne, anticipazioni martedì 16 marzo 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 16 marzo, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News, oggi a Uomini e Donne vedremo il tronista Massimiliano. Per lui entra Vanessa con cui è uscito: lei è risentita del fatto che la scorsa registrazione non l’aveva portata in esterna preferendo Eugenia. In studio, il tronista ammette di essere contento che lei si stia aprendo e che sta molto bene con lei. Al centro studio anche Samantha. Dopo la scorsa puntata si incontra con Gero e si dicono interessati l’uno all’altra. In puntata sia Ugo che Alessio non accettano questa uscita. Entrambi vanno a parlarle durante i balli. Sulla questione interviene anche Armando che attacca Samantha tacciandola di incoerenza per ... Leggi su zon (Di martedì 16 marzo 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 16, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News, oggi avedremo il tronista Massimiliano. Per lui entra Vanessa con cui è uscito: lei è risentita del fatto che la scorsa registrazione non l’aveva portata in esterna preferendo Eugenia. In studio, il tronista ammette di essere contento che lei si stia aprendo e che sta molto bene con lei. Al centro studio anche Samantha. Dopo la scorsa puntata si incontra con Gero e si dicono interessati l’uno all’altra. In puntata sia Ugo che Alessio non accettano questa uscita. Entrambi vanno a parlarle durante i balli. Sulla questione interviene anche Armando che attacca Samantha tacciandola di incoerenza per ...

