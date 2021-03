Toscana | su Giani l’ombra delle “spintarelle” agli amici Torselli | “Smentisca subito o venga in aula”

(Di martedì 16 marzo 2021) «Accuse gravissime», che richiedono una «immediata smentita». Il capogruppo di FdI alla Regione, Francesco, chiede conto al presidente Pd Eugenioe alla sua vice, la renziana Stefania Saccardi,» che, secondo La Verità, avrebbero dato a mediciper avanzamenti di carriera nella sanità pubblica. «Quelle apparse oggi sul quotidiano La Verità sono accuse gravissime. Se le ricostruzioni fossero veritiere, sarebbero al centro di una commistione tra politica e sanità senza precedenti», ha commentato: «non può far finta di nulla» Per l’esponente di FdI, quindi, «il presidentee la vice presidente Saccardi non possono far finta di nulla. ...

La settimana scorsa era arrivata la proposta in diretta Facebook da parte del presidente della regioneEugenio. 'Laha una sua zona bianca. Nella giornata di oggi (ndr, 12 ...MARCIANA MARINA - "Per quanto riguarda la proposta di "Elba zona bianca" avanzata dal presidente della RegioneEugenio, Legambiente concorda con le ragioni e le proposte espresse dai pediatri elbani Fabio Berni, Alberto De Fusco e Laura Pertici ( leggi qui l'articolo )". Si apre così una nota di ...il Comune di Seravezza, in Provincia di Lucca, sarà in zona rossa a partire da giovedì 18 marzo. Lo annuncia il presidente della Regione Eugenio Giani."La campagna vaccinale in Toscana per gli over 80enni sta andando malissimo, la nostra Regione è maglia nera in Italia insieme alla Sardegna (che però è Regione in fascia bianca): da noi solo uno su c ...