Salvatore Caiata di Fratelli d’Italia indagato per autoriciclaggio

(Di martedì 16 marzo 2021), patron del Potenza Calcio e deputato passato adopo essere stato eletto nel MoVimento 5 Stelle, èper. Su di lui e altri undici c’è un’inchiesta della procura di Siena che vede coinvolto anche l’imprenditore senese Andrea Bellandi, vicepresidente della squadra di calcio Acn Siena. Gli indagati nell’inchiesta sono in tutto dodici. Tra l’oro c’è anche Vincenzo del Regno, membro della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena e giudice della sezione regionale della Corte dei Conti in Toscana. Tra i reati contestati agli indagati anche quelli tributari, societari, di corruzione e contro il patrimonio. Sotto la lente degli inquirenti la società Sielna spa di proprietà dell’imprenditore kazako nel settore petrolifero Igor Bidilo. ...

Basilicata24

Nell'inchiesta tra gli indagati a vario titolo anche il deputato di Fratelli d'Italia e patron del Potenza Calcio, e l'imprenditore senese Andrea Bellandi, vicepresidente della ...... intercettazioni telefoniche, informatiche e ambientali risultano a vario titolo indagati, tra gli altri, anche il deputato di Fratelli d'Italia e patron del Potenza Calcio, e l'...Il deputato di Fratelli d'Italia e patron del Potenza Salvatore Caiata è indagato per autoriciclaggio in un'inchiesta della procura di Siena ...La campagna di «shopping» è iniziata nel 2017, tra caffè e immobili. I soldi investiti in Nannini e poi in Scudieri e nelle Giubbe Rosse sarebbero frutto di evasione ...