Real Madrid | Zidane |  «Atalanta | bella prova Su Ronaldo…»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro l'Atalanta: le sue dichiarazioni Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di SportMediaset al termine del match di Champions League contro l'Atalanta. PRESTAZIONE – «Non è stata una gara facile, l'Atalanta ha fatto una bella prova. Abbiamo giocato bene difensivamente parlando. Poi con la palla ci siamo comportati bene in zona gol». ITALIANE FUORI DALLA CHAMPIONS – «Ogni tanto può capitare, sono casualità. Alle italiane non manca nulla, anche il campionato è competitivo». CRISTIANO RONALDO A Madrid – «Ne abbiamo già parlato in questi giorni.

