Oscar 2021: tutte le nomination agli Academy Awards di quest'anno (Di martedì 16 marzo 2021) Iniziano gli annunci per la candidature agli Oscar 2021, i premi più importanti e ambiti del cinema americano, che saranno assegnati domenica 25 aprile. Per la prima volta due donne sono candidate alla miglior regia. L'Academy inizia ad annunciare le candidature per gli Oscar 2021, che saranno assegnati domenica 25 aprile. Il film che ha ottenuto più candidature, ben dieci, è Mank – pellicola disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix– diretto da David Fincher, che racconta la storia dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz, ricordato soprattutto per aver scritto insieme ad Orson Wells la sceneggiatura di "Quarto Potere". Le altre candidature per gli Oscar 2021 : The father, Judas and the Black Messiah, Minari, ...

