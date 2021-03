Nuovo gesto autolesionista per Fabrizio Corona: "Con una biro si è colpito le vene del braccio" (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Galici Dall'ospedale in cui è ricoverato, Fabrizio Corona si è nuovamente ferito le vene del braccio impugnando una penna biro. Intanto continua lo sciopero della fame Fabrizio Corona è ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano, dopo il differimento della pena ai domiciliari che gli era stato concesso nel dicembre del 2019. L'ex re dei paparazzi, venuto a conoscenza della decisione del tribunale di Sorveglianza si è reso protagonista di un gesto autolesionista, tagliandosi le vene del braccio. Il tutto è stato poi mostrato sui social network, dai quali le immagini sono poi rimbalzate su ogni media. L'avvocato Ivano Chiesa, uno dei ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Galici Dall'ospedale in cui è ricoverato,si è nuovamente ferito ledelimpugnando una penna. Intanto continua lo sciopero della fameè ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano, dopo il differimento della pena ai domiciliari che gli era stato concesso nel dicembre del 2019. L'ex re dei paparazzi, venuto a conoscenza della decisione del tribunale di Sorveglianza si è reso protagonista di un, tagliandosi ledel. Il tutto è stato poi mostrato sui social network, dai quali le immagini sono poi rimbalzate su ogni media. L'avvocato Ivano Chiesa, uno dei ...

