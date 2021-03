Nuovo Cts | 12 componenti con Franco Locatelli coordinatore

(Di martedì 16 marzo 2021) E' quanto prevede un'ordinanza del capo della protezione civile, Fabrizio Curcio.succede a Agostino Miozzo. NelComitato saranno presenti non solo "appartenenti al campo scientifico-sanitario", ma anche esperti del mondo statistico, matematico-previsionale e esperti in analisi dei dati

Sarà il presidente del Consiglio superiore di Sanità, , ilcoordinatore del (Comitato tecnico scientifico) dopo il . Ilsarà composto da 12 membri. È quanto stabilirà un'ordinanza del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, d'intesa con la presidenza del Consiglio. La decisione è stata presa 'in ......presa "in relazione alla nuova fase dell'emergenza" e considerata "l'accelerazione delle attività inerenti alpiano vaccinale", che hanno reso necessario "razionalizzare le attività del, al ...ROMA (ITALPRESS) – Il capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, preso atto delle recenti dimissioni del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, e in relazione ...Sarà composto da 12 membri (erano una ventina) e il nuovo coordinatore, al posto di Agostino Miozzo, sarà il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. E' quanto si legge in una no ...