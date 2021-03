Nell’uovo di Pasqua pessime notizie meteo

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 16 marzo 2021) Brutte sorpresepere Pasquetta Le condizionisono cambiate, pesantemente. Via i tepori primaverili, che sicuramente facevano piacere, spazio al ritorno del freddo. Freddo che c’è e continuerà ad esserci per gran parte della settimana, forse anche la prossima, ma forse addirittura sino ae Pasquetta. Già, l’uovo dipotrebbe riservare sorpreseda molti non gradite. Al di là della zona rossa e quant’altro, il nostro compito è quello di tenervi informati sul tempo che farà e come detto le prime indiscrezioni modellistiche lasciano intravedere scenari non propriamente primaverili. Magari non farà freddo come oggi, o come nei prossimi giorni, ma il maltempo potrebbe essere il protagonista indiscusso. Il motivo è da ricercare nella configurazione ...