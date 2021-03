Napoli, omicidio di Ornella Pinto: convalidato il fermo per l’ex compagno (Di martedì 16 marzo 2021) Resta in carcere il presunto assassino di Ornella Pinto. Il gip ha convalidato il fermo a carico di Pinotto Iacomino, il 43enne che ha ucciso Ornella – madre del loro bambino di appena tre anni – con 12 coltellate, nella notte tra venerdì e sabato. L’uomo si era separato solo da due mesi dalla donna, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 marzo 2021) Resta in carcere il presunto assassino di. Il gip haila carico di Pinotto Iacomino, il 43enne che ha ucciso– madre del loro bambino di appena tre anni – con 12 coltellate, nella notte tra venerdì e sabato. L’uomo si era separato solo da due mesi dalla donna, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

