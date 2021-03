MotoGP, Ezpeleta: "Vaccinated riders, a model for society" (Di martedì 16 marzo 2021) Now that the MotoGP tests have concluded and we await the opening race of the season, set to take place in Qatar in 28 March, Dorna CEO Carmelo Ezpeleta has talked about the vaccine situation in the ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 16 marzo 2021) Now that thetests have concluded and we await the opening race of the season, set to take place in Qatar in 28 March, Dorna CEO Carmelohas talked about the vaccine situation in the ...

Advertising

motosprint : #MotoGP, #Ezpeleta: “I piloti vaccinati, un modello per la società” - modiamo : #MotoGP | #Vaccini per tutti: Ezpeleta “Grazie Qatar, così più sicurezza” - FormulaPassion : #Ezpeleta ringrazia il #Qatar per i vaccini contro il #Coronavirus - automotorinews : ??? Vaccino anti #Covid in Qatar per il paddock del motomondiale ?? Il messaggio del CEO della #MotoGP Carmelo… - UnaiYellow46 : RT @gponedotcom: Ezpeleta: 'La MotoGP può mostrare al mondo l'importanza del vaccino': 'I nostri piloti sono un modello per le giovani gene… -