Moro, Mattarella depone una corona di fiori in via Fani (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 43° anniversario del rapimento di Aldo Moro, ha deposto una corona di fiori in via Mario Fani dove le Brigate Rosse sequestrarono l'allora presidente della Democrazia Cristiana uccidendo cinque agenti della sua scorta. sat/mrv (fonte video: Quirinale) su Il Corriere della Città.

