Microsoft ha rilasciato una patch temporanea per le vittime degli attacchi a Exchange (Di martedì 16 marzo 2021) Microsoft aveva già rilasciato alcune patch per le vulnerabilità sfruttate da Hafnium, il gruppo di cybercriminali cinese che è riuscito a violare Exchange e sottrarre informazioni personali dalle email aziendali di mezzo mondo, colpendo sia imprese private che istituzioni pubbliche. Si trattava però di rimedi per chi sa dove mettere le mani in un programma, cioè principalmente per società che possono contare su esperti informatici che gestiscono il loro reparto It. Per chi invece utilizza Microsoft Exchange senza essere un addetto ai lavori, invece, il gigante di Redmond ha appena diffuso uno strumento one-click relativamente facile da usare e installare. Questo nuovo tool, però, deve essere utilizzato solo come soluzione temporanea agli attacchi, ...

