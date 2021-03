Màkari in Ultra HD e HDR su Rai 4K di Tivùsat ma anche HbbTV

(Di martedì 16 marzo 2021) La fiction in quattro puntate della Rai è stata trasmessa in risoluzione UKtra HD sul canale Rai 4K disponibile sulla piattaforma satellitaretramite l'applicazionedella Rai. Oltre al 4K è stato utilizzatol'HDR. Ma la Rai ha minimamente annunciato e pubblicizzato l'evento...

