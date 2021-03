LIVE Sinner-Bublik 1-2, ATP Dubai 2021 in DIRETTA: break del kazako nel terzo game (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 break Bublik, rovescio in rete di Sinner. Vantaggio Bublik, palla break: brutto errore, dritto in uscita dal servizio in avanzamento che finisce per vie centrali, ma lungo. 40-40 Primo doppio fallo di Sinner, con Bublik che si era già fatto vedere aggressivo. 40-30 Bublik risponde da molto lontano alla seconda di Sinner, che infatti controlla la velocità: il kazako non trova il timing giusto e mette la palla in rete. 30-30 Risposta di rovescio in rete di Bublik. 15-30 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio Sinner. 15-15 Gran rovescio incrociato e profondo di Sinner, che per ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2, rovescio in rete di. Vantaggio, palla: brutto errore, dritto in uscita dal servizio in avanzamento che finisce per vie centrali, ma lungo. 40-40 Primo doppio fallo di, conche si era già fatto vedere aggressivo. 40-30risponde da molto lontano alla seconda di, che infatti controlla la velocità: ilnon trova il timing giusto e mette la palla in rete. 30-30 Risposta di rovescio in rete di. 15-30 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio. 15-15 Gran rovescio incrociato e profondo di, che per ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Al via il cammino di Jannik Sinner a Dubai. Nell'ATP 500 degli Emirati Arabi Uniti subito un confron… - sportface2016 : Tra poco in campo Jannik #Sinner: segui il LIVE del match contro #Bublik #AtpDubai - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Bublik, secondo turno #AtpDubai 2021 #tennis - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: Vi aspetto live alle 10 su @SuperTennisTv per questo martedì tutto italiano dal @DDFTennis 1?#Sonego ???? 2? #Sinner ????… - lorenzofares : Vi aspetto live alle 10 su @SuperTennisTv per questo martedì tutto italiano dal @DDFTennis 1?#Sonego ???? 2?… -