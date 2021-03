LIVE America’s Cup in DIRETTA: Spithill non era d’accordo con Bruni! “Non c’è vento a sinistra, scordatelo!” (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spithill NON ERA d’accordo CON BRUNI E SIBELLO: “NON C’E’ vento A sinistra, scordatelo!” L’EDITORIALE: NEW ZEALAND HA LA BARCA SUPERIORE. LUNA ROSSA POCO CINICA: TROPPE OCCASIONI PERSE LA LUCIDITA’ DI MAX SIRENA: “LORO SONO PIU’ VELOCI E POSSONO PERMETTERSI SI SBAGLIARE, NOI NO” IL NUOVO CALENDARIO DI LUNA ROSSA-NEW ZEALAND DOPO IL RINVIO DI OGGI FRANCESCO BRUNI: “IO E SIBELLO CREDEVAMO NEL LATO SINISTRO. E’ STATO UN ERRORE” VASCOTTO: “IMMAGINATE SE ORA I NEOZELANDESI LE PERDONO TUTTE…” JAMES Spithill: “PER NOI L’ANNULLAMENTO E’ UN VANTAGGIO. PENSIAMO UNA REGATA ALLA VOLTA” LA CRONACA DI LUNA ROSSA-NEW ZEALAND 3-6 ANNULLATA GARA-10 PER vento INSTABILE VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI GARA-9. ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANON ERACON BRUNI E SIBELLO: “NON C’E’” L’EDITORIALE: NEW ZEALAND HA LA BARCA SUPERIORE. LUNA ROSSA POCO CINICA: TROPPE OCCASIONI PERSE LA LUCIDITA’ DI MAX SIRENA: “LORO SONO PIU’ VELOCI E POSSONO PERMETTERSI SI SBAGLIARE, NOI NO” IL NUOVO CALENDARIO DI LUNA ROSSA-NEW ZEALAND DOPO IL RINVIO DI OGGI FRANCESCO BRUNI: “IO E SIBELLO CREDEVAMO NEL LATO SINISTRO. E’ STATO UN ERRORE” VASCOTTO: “IMMAGINATE SE ORA I NEOZELANDESI LE PERDONO TUTTE…” JAMES: “PER NOI L’ANNULLAMENTO E’ UN VANTAGGIO. PENSIAMO UNA REGATA ALLA VOLTA” LA CRONACA DI LUNA ROSSA-NEW ZEALAND 3-6 ANNULLATA GARA-10 PERINSTABILE VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI GARA-9. ...

Advertising

SkySport : Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? - SmorfiaDigitale : LIVE America's Cup in DIRETTA: Max Sirena lucido. 'New Zealand pi veloce e pu sb... - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: Francesco Bruni ammette l'errore. Vascotto: 'E se le vincessimo tutte?' - LianaFuser : RT @SkySport: Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? - UgoBaroni : RT @SkySport: Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE