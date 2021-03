Letta interlocutore credibile. Il progetto dei 5S col Pd va avanti. Parla l’eurodeputato Giarrusso: “Porte chiuse a Renzi. Non c’è spazio per chi si è dimostrato inaffidabile” (Di martedì 16 marzo 2021) “Enrico Letta è persona generosa e a quanto ne so affidabile: mi auguro che gli inaffidabili certificati non trovino più spazio nella politica italiana, in generale”. Un concetto chiaro quello espresso dall’eurodeputato del Movimento cinque stelle Dino Giarrusso all’indomani dell’insediamento di Enrico Letta a segretario del Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti: apertura al “nuovo” Partito democratico sì, ma senza correre il rischio di “annacquarsi” con chi si è dimostrato “inaffidabile”. Cosa cambia col passaggio nel Pd dalla segreteria di Zingaretti a quella di Letta per l’alleanza giallorossa? Il progetto resta in piedi? Se parliamo di continuità con il governo Conte, cioè di vicinanza basata su temi concreti, obiettivi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 marzo 2021) “Enricoè persona generosa e a quanto ne so affidabile: mi auguro che gli inaffidabili certificati non trovino piùnella politica italiana, in generale”. Un concetto chiaro quello espresso daldel Movimento cinque stelle Dinoall’indomani dell’insediamento di Enricoa segretario del Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti: apertura al “nuovo” Partito democratico sì, ma senza correre il rischio di “annacquarsi” con chi si è”. Cosa cambia col passaggio nel Pd dalla segreteria di Zingaretti a quella diper l’alleanza giallorossa? Ilresta in piedi? Se parliamo di continuità con il governo Conte, cioè di vicinanza basata su temi concreti, obiettivi ...

AlePegone : @LegaSalvini Salvini non ha capito che l'interlocutore di Letta non è Salvini ma il PD. Lo sappiamo che sei razzist… - pieroomega : @aniello7779 @StefanoIncocci2 @Mov5Stelle #Letta non è uno che può contrattare qualcosa senza che i vecchi politica… - aniello7779 : @pieroomega @StefanoIncocci2 @Mov5Stelle Oiooo ma chi ha detto che Letta è il nuovo Draghi? La mia onestà intellett… - ALLERTACETRIOLI : RT @pieroomega: @aniello7779 @StefanoIncocci2 Interlocutore serio? Perché il @Mov5Stelle parlerà solo con #Letta? ?????? Vivete in un mondo fa… - pieroomega : @aniello7779 @StefanoIncocci2 Interlocutore serio? Perché il @Mov5Stelle parlerà solo con #Letta? ?????? Vivete in un… -