Laura Pausini scherza sulla nomination all’Oscar: “Se vinco non c’è un altro premio, bisogna che ce lo inventiamo noi!” (Di martedì 16 marzo 2021) La musica italiana è già protagonista della cerimonia degli Oscar, prevista il 25 aprile al Dolby Theatre di Los Angeles. Il brano “Io sì/Seen” di Laura Pausini, Diane Warren e Niccolò Agliardi è entrata nella cinquina dall’Academy Awards agli Oscar 2021 per la categoria Best Original Song. La canzone, scritta appositamente per la colonna sonora del film “The life ahead” per la regia di Edoardo Ponti con Sofia Loren (produzione Palomar Production/Netflix), ha ricevuto, oltre al Golden Globe per la Miglior canzone originale, anche l’Hollywood Music and Media Awards e il Satellite Awards dell’International Press Academy. Laura Pausini ha commentato con emozione e commozione il grande traguardo raggiunto, cercando di esorcizzare anche la possibile vittoria. “MI SENTO PICCOLA RISPETTO A EVENTI COSÌ GRANDI” “Quando ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) La musica italiana è già protagonista della cerimonia degli Oscar, prevista il 25 aprile al Dolby Theatre di Los Angeles. Il brano “Io sì/Seen” di, Diane Warren e Niccolò Agliardi è entrata nella cinquina dall’Academy Awards agli Oscar 2021 per la categoria Best Original Song. La canzone, scritta appositamente per la colonna sonora del film “The life ahead” per la regia di Edoardo Ponti con Sofia Loren (produzione Palomar Production/Netflix), ha ricevuto, oltre al Golden Globe per la Miglior canzone originale, anche l’Hollywood Music and Media Awards e il Satellite Awards dell’International Press Academy.ha commentato con emozione e commozione il grande traguardo raggiunto, cercando di esorcizzare anche la possibile vittoria. “MI SENTO PICCOLA RISPETTO A EVENTI COSÌ GRANDI” “Quando ho ...

