Lampard | dopo addio Chelsea arriva una gioia in famiglia | nato il suo quarto figlio

(Di martedì 16 marzo 2021) Ci sarebbe piaciuto scrivere "fiocco blues in casa", ma visto il recentealdell'ex stella inglese, ci fermiamo a dare solo la bella notizia. Direttamente con una foto sul proprio profilo Instagram, Frankha annunciato la nascita del suo primomaschio, nonchéin assoluto."Permetteteci di presentarvi il nostro ultimoto in, Frederick (Freddie) George. Siamo pieni di amore". Sono queste le parole scelte dallo storico centrocampista anche della Nazionale inglese per comunicare a tutti la nascita del piccolo.L'ex tecnico delera già padre di tre bambine: due avute con il primo matrimonio e una dalla sua attuale moglie Christine che appare nella foto ...

Un ottimo cammino da parte del Chelseal'addio die l'arrivo di Tuchel alla guida del club. Eppure, per lottare veramente per il titolo di campione d'Inghilterra, manca ancora qualcosa. Ne è sicuro l'ex giocatore blues Joe ...Chiamato a risollevare le sorti dei Bluesl'esonero di, l'allenatore tedesco ha riportato i londinesi al quarto posto in classifica e sconfitto l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi ...Ci sarebbe piaciuto scrivere “fiocco blues in casa Lampard”, ma visto il recente addio al Chelsea dell’ex stella inglese, ci fermiamo a dare solo la bella notizia. Direttamente con una foto sul propri ...A una decina di partite dal termine della stagione, la situazione nel camponato di calcio inglese, dominato, per ora, dal Manchester City ...