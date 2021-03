Juventus, fissata la data del rientro di Dybala (Di martedì 16 marzo 2021) Fino ad ora questa è stata la peggior stagione di Paulo Dybala da quando è arrivato a Torino. Il campionato è iniziato male dal primo istante, spesso si è parlato di diversi problemi del giocatore con il neotecnico, Andrea Pirlo, voci che si sono alimentate specialmente dopo la partita d’andata contro il Crotone. A peggiorare una stagione sottotono ci si sono messi di mezzo gli infortuni che ancora oggi perseguitano l’argentino. Ora l’ex Palermo è fermo ai box ma la Juventus avrebbe già fissato una data per il suo ritorno in campo. Juventus, serve un grande Dybala per puntare allo scudetto Paulo Dybala dovrebbe rientrare subito dopo la sosta delle nazionali, quindi tutto sommato una data che fa ben sperare. E soprattutto, tornerebbe in tempo per ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 16 marzo 2021) Fino ad ora questa è stata la peggior stagione di Pauloda quando è arrivato a Torino. Il campionato è iniziato male dal primo istante, spesso si è parlato di diversi problemi del giocatore con il neotecnico, Andrea Pirlo, voci che si sono alimentate specialmente dopo la partita d’ancontro il Crotone. A peggiorare una stagione sottotono ci si sono messi di mezzo gli infortuni che ancora oggi perseguitano l’argentino. Ora l’ex Palermo è fermo ai box ma laavrebbe già fissato unaper il suo ritorno in campo., serve un grandeper puntare allo scudetto Paulodovrebbe rientrare subito dopo la sosta delle nazionali, quindi tutto sommato unache fa ben sperare. E soprattutto, tornerebbe in tempo per ...

