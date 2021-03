Isola dei famosi, subito una disgrazia. Appena arrivato, Ciufoli si "spacca": disastro in spiaggia, gira una voce (Di martedì 16 marzo 2021) Non poteva iniziare peggio l'avventura di Roberto Ciufoli all'Isola dei famosi, programma in onda su Canale 5 e condotto dalla strabiliante Ilary Blasi. L'attore 61enne si è infatti scontrato con il compagno di squadra, il modello Akash Kumar durante la prima prova immunità. Risultato: contusione alla spalla sinistra. L'incidente ha costretto l'attore a rimandare il suo approdo sulla spiaggia dei Rafinados, per effettuare ulteriori accertamenti medici. I concorrenti dovevano tuffarsi da una piattaforma in mezzo al mare, raggiungere una vasca di fango dove pescare delle chiavi, e infine aprire degli scrigni contenenti dei puzzle da completare il più velocemente possibile. Lanciadosi dalla prima piattaforma, Akash Kuhmar è franato addosso al Ciufoli, quest'ultimo ha gagliardamente terminato la gara, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Non poteva iniziare peggio l'avventura di Robertoall'dei, programma in onda su Canale 5 e condotto dalla strabiliante Ilary Blasi. L'attore 61enne si è infatti scontrato con il compagno di squadra, il modello Akash Kumar durante la prima prova immunità. Risultato: contusione alla spalla sinistra. L'incidente ha costretto l'attore a rimandare il suo approdo sulladei Rafinados, per effettuare ulteriori accertamenti medici. I concorrenti dovevano tuffarsi da una piattaforma in mezzo al mare, raggiungere una vasca di fango dove pescare delle chiavi, e infine aprire degli scrigni contenenti dei puzzle da completare il più velocemente possibile. Lanciadosi dalla prima piattaforma, Akash Kuhmar è franato addosso al, quest'ultimo ha gagliardamente terminato la gara, ...

