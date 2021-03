Intesa Sanpaolo | al via la terza edizione di “Imprese Vincenti”

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) –dà il via alladi “”, il programma per la valorizzazione delle PMI italiane lanciato dalla banca nel 2019. Un programma che ha finora accompagnato 264 aziende in percorsi di crescita e sviluppo e che ha visto la candidatura di quasi 6.000 piccole e mediealle precedenti selezioni. Il successo dell’iniziativa, sia in termini di partecipazione che di attività avviate, è la conferma della volontà di moltissime aziende di intraprendere percorsi di valorizzazione, nonostante un contesto particolarmente complesso ed incerto. Obiettivo della nuovaè quindi cogliere e sviluppare i segnali tuttora presenti nel panorama imprenditoriale italiano: la spinta ad investire e puntare su ...

Advertising

lamescolanza : Intesa Sanpaolo, protocollo con Fondazione Cariparo a sostegno di iniziative di carattere sociale… - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: Al via la 3° ed. di #ImpreseVincenti, programma dedicato alla valorizzazione delle #pmi, che investono e puntano su #in… - PLTV_it : Nicola Fioravanti (Intesa Sanpaolo): “Il business Assicurativo crescerà nel 2021 fra Operazioni di Aggregazione e Nu - BJLiguria : Imprese vincenti al via la terza edizione del programma di Intesa Sanpaolo che valorizza le pmi -… - ilmattinodisici : Intesa Sanpaolo lancia l’edizione 2021 di Imprese Vincenti -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo

dà il via alla terza edizione di "Imprese Vincenti" , il programma per la valorizzazione delle PMI italiane lanciato dalla banca nel 2019. Un programma che ha finora accompagnato 264 ...Parte la terza edizione di "Imprese vincenti", il programma diper la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane lanciato nel 2019 e che ha finora accompagnato 264 aziende 'vincenti' in percorsi di crescita e sviluppo. Quasi seimila le ...(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo dà il via alla terza edizione di "Imprese Vincenti", il programma per la valorizzazione delle PMI italiane lanciato dalla banca nel 2019. Un programma che ha finora ...Nicola Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile Insurance di Intesa Sanpaolo è ospite negli Studi di PLTV per raccontare i risultati 2020 e per condividere le attese ...